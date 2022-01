Gianmaria Antinolfi una furia con Soleil: “Che schifo”

Tra Soleil e Gianmaria Antinolfi è un rapporto di amore e odio nella casa del Grande Fratello Vip. Entrati che già si conoscevano visto che avevano avuto una breve storia qualche mese fa, quasi si ignoravano all’inizio. Poi si sono man mano avvicinati ed entrambi hanno trovato nell’altro una spalla su cui contare nei momenti di difficoltà. Tra di loro le cose a volte vanno bene e a volte invece battibeccano anche su questioni banali.

Nelle scorse ore Soleil con un gesto ha fatto andare su tutte le furie l’imprenditore partenopeo. L’influencer era solita dormire in una stanza singola insieme a Davide Silvestri. La scorsa sera si è recata nella camera occupata da Gianmaria e Federica Calemme iniziando a mangiare sul letto del giovane.

Fonte: web

Un comportamento che ha fatto andare su tutte le furie Gianmaria Antinolfi: “Cioè tu stai qua a mangiare le cipolle, ci stai affumicando la stanza di cipolle. Verza con cipolle, in camera mia le cipolle proprio no” – ha sbottato. La Sorge ha subito precisato: “Non c’è né la verza né la cipolla, stai calmo”. E il gieffino ha aggiunto: “Puzza di verza e puzza proprio di mer***”. Ma lei è stata ironica e ha risposto così: “Tanto più di così qua dentro”. Una piccola polemica in un momento non facile per Soleil che starebbe meditando anche l’addio.

La giovane pare non riuscire più a gestire la pressione del gioco e dei fatti che la vedono coinvolta. E’ sempre più sofferente e nelle ultime ore ha avuto anche un attacco di panico.

Parlando con l’amico Davide Silvestri ha confidato la sua volontà di uscire. “Sono venuta a fare altro qui, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente” – ha detto. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.