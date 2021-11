Gianmaria Antinolfi sta vivendo dei giorni a dir poco infernali nella casa del Grande Fratello VIP. Il rampollo napoletano dopo i vari pali presi tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni deve fare i conti anche con Alex Belli che sembra ormai averlo preso di mira.

In questi giorni, ad attirare l’attenzione sono anche le frasi velenose pronunciate da Soleil Sorge nei confronti del suo ex fidanzato. Mentre parlava con Davide Silvestri e il suo “amico” Alex Belli, la Codegoni ha pronunciato:

“Questa roba del letto era da American Psycho. Hai presente quando tu arrivi… oh,fidati. La mia percezione di questa roba con tutte le frasine, oh fidati è da American Psycho“

La famiglia di Gianmaria Antinolfi ha così pubblicato sul profilo social del ragazzo un comunicato stampa:

Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di disapprovazione, sgomento e critica, numerosissimi messaggi di affetto e di stima nei confronti di Gianmaria. Tutti chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti per tutelare la sua immagine, la sua dignità, la sua persona! Seguiamo con attenzione le vicende che in questi giorni si stanno susseguendo.

Sembra che la famiglia quindi abbia contattato dei legali per visionare bene i filmati e capire se ci siano gli estremi per una querela o denuncia. Frasi non certo carine quelle dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma una reazione anche eccessiva da parte del team Antinolfi. Il comunicato si chiude così: