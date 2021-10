La diretta di lunedì scorso ha creato non pochi malumore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A finire nel mirino le nomination. In particolare ad essere arrabbiata è Jo Squillo, nominata e a rischio eliminazione la prossima puntata.

Fonte: Mediaset

Jo Squillo ha puntato il dito contro Gianmaria Antinolfi accusandolo di averla nominata soltanto per ripicca perché lei aveva fatto il suo nome. Ritiene tutto ingiusto perché lei ha avuto una motivazione valida per nominare Antinolfi mentre lui no. Stizzita, si è sfogata al termine della puntata con Davide Silvestri: “Se l’è presa a morte perché l’ho votato. E’ sbagliato perché la vendetta non è mai una condotta plausibile per nominare. Io l’ho nominato con un motivo valido” – ha confidato Jo Squillo.

Fonte: Mediaset

Ma peccato che Davide non sia dello stesso avviso della cantante e deejay e l’abbia subito stoppata. Secondo l’attore quello di Gianmaria non è affatto accanimento, ma l’ha semplicemente ripagata con la stessa moneta che lei ha utilizzato nei suoi confronti durante la fase dedicata alle nomination. E lui ha tutto il diritto di decidere chi nominare in base anche ai voti che riceve. Peccato che per Jo Squillo non sia così ed ha continuato a pensarla a modo suo.

Ma Jo Squillo sta facendo molto discutere per alcune dichiarazioni rese nelle ultime ore. La donna si proclama da sempre vegana. Una condizione che ha creato alcuni scompigli nelle abitudini alimentari della casa. Già alcune settimane fa si erano accese delle polemiche nei suoi confronti per la frase secondo cui il latte fa venire il cancro al seno. Ora parlando con Aldo Montano ne ha detta un’altra.

Fonte: Mediaset

“Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie” – ha detto. Esternazioni che hanno acceso ulteriormente la furia del web e non solo.