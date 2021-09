Gianmaria Antinolfi è uno dei personaggi più chiacchierati in queste prime settimane nella casa del Grande Fratello Vip. La storia avuta fuori con un’altra concorrente del reality Soleil Sorge sta facendo parlare molto.

Fonte: Mediaset

Il pubblico a casa sta criticando l’imprenditore partenopeo accusandolo di occuparsi nella casa soltanto della liaison con Soleil. Così da qualche giorno Gianmaria si mostra sofferente e già prima della puntata ha confidato ad Amedeo Goria la sua intenzione di lasciare la casa dopo la puntata.

Fonte: Mediaset

Altinolfi ha sempre dichiarato di aver vissuto una storia intensa fuori con Soleil, circostanza smentita dall’influencer. Soleil ha raccontato di essersi sentita perseguitata da Gianmaria, al punto di chiamarlo “stalker” in diretta Tv. “Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil” – ha confidato l’imprenditore prima della puntata annunciando di voler chiarire con Soleil e poi lasciare la casa dopo la trasmissione.

In puntata poi le cose sono andate ancora peggio visto che c’è stato un duro faccia a faccia tra i due. In particolare la situazione è precipitata dopo che è stato mandato in onda un video in cui Gianmaria confidava a Sophie Codegoni la seguente frase: “Dopo un mese mi ha chiamata e si è fatta sco***e più volte”.

Fonte: Mediaset

Frase che ha fatto scoppiare in lacrime Soleil: “Come ti permetti di parlare di me in questo modo?”. Gianmaria, inoltre, in un’altra occasione ha raccontato a Miriana Trevisan che il padre di Soleil gli avrebbe detto di non voler condividere con lei neppure tre giorni nella stessa casa. Parole che hanno ulteriormente ferito l’influencer. “L’hai usata per farmi del male. Non ti insulto perché non voglio abbassarmi al tuo livello” – ha detto. Ormai i due sono ai ferri corti. Vedremo se Gianmaria Antinolfi riuscirà a gestire tutta questa pressione o se come annunciato ad Amedeo lascerà la casa.

