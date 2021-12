Gianmaria Antinolfi: “Mi è saltato addosso un topo”. Panico in casa

In ogni edizione del Grande Fratello sembra non mancare mai l’incursione di qualche topolino all’interno della casa. E anche questa volta sembra essere capitato. Testimone dell’incontro Gianmaria Antinolfi che ne ha parlato nel corso di una chiacchierata con Giacomo Urtis e Soleil Sorge.

L’imprenditore ha svelato di averlo visto mentre si stava recando al confessionale. “Stavo andando nel confessionale e ad un certo punto mi è saltato addosso. Io sono saltato indietro e lui ha cominciato a girare per la Casa” – ha detto. Giacomo Urtis è rimasto impietrito dinnanzi a queste dichiarazioni evidentemente impaurito davanti all’evenienza di un incontro con l’animaletto.

Anche sui social in molti hanno protestato lanciando frecciatine al programma che viene accusato di scarsa pulizia. Molti utenti non hanno trovato molto divertente l’episodio, anzi hanno posto l’attenzione sulle condizioni igieniche della casa. Qualche utente, inoltre, ha ricordato che episodi simili si sono verificati nelle precedenti edizioni. Intanto Gianmaria dopo aver chiuso in modo definitivo la conoscenza con Sophie Codegoni che intanto si è avvicinata ad Alessandro, pare ora provare un interesse verso Federica Calemme. I due si sono avvicinati parecchio nel corso di una festa organizzata in casa e hanno chiacchierato molto. La presunta nuova coppia ha anche ricevuto diverse approvazioni da parte degli altri coinquilini.

In particolare Soleil Sorge ha confessato a Gianmaria: “A me piace”. Staremo a vedere se nelle prossime settimane possa nascere qualcosa tra i due. La stessa cosa vale per Sophie Codegoni che ha messo gli occhi addosso ad Alessandro Basciano fin dal suo ingresso.

A dire il vero l’ex di Uomini e Donne è molto apprezzato dalle donne della casa che farebbero a gara per contenderselo. Anche Soleil sembra provare un interesse per il giovane, ma anche Jessica Selassié non è da meno.