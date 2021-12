Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sono di nuovo ai ferri corti, i due. non sembrano destinati a terminare il percorso insieme felici e contenti. L’influencer ora è un po’ giù di tono a causa dell’abbandono di Alex Belli.

Nella casa sembra voler passare da vittima e continua a dire di essere stata ingannata e presa in giro dall’attore di Centovetrine e Delia Duran. Non tutti la pensano così, però, compreso Gianmaria Antinolfi.

Il napoletano ha anche bacchettato Sophie Codegoni per aver consolato Soleil Sorge. Sia lui che Miriana Trevisan sono convinti che anche la ragazza abbia le sue colpe e spiega:

Vi dirò che io mi sento al 100% dalla parte di Alex. Non esiste una vittima in questa storia. C’hanno sguazzato entrambi in questo teatrino. Al posto suo io dopo l’uscita di Alex sarei stato in camera a piangere e lei invece stava in salotto a farsi consolare da tutti. Ci gioca sul fatto di fare la piccola che ha bisogno di consolazione. Delia era l’unica parte lesa in questo gioco. Poi Delia l’ho vista molto provata, molto dimagrita e triste, non è vero nulla che si erano messi d’accordo lei e il marito.