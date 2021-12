Soleil in lacrime per l’addio di Alex Belli viene consolata da Sophie Codegoni

Puntata non facile da digerire per Soleil quella di ieri sera con l’abbandono brusco e improvviso di Alex Belli, squalificato per aver infranto le regole anticovid del programma visto che ha abbracciato Delia. Durante la diretta Soleil a causa del comportamento dell’attore ha avuto una crisi in cui ha messo in dubbio il suo percorso all’interno della casa e anche la futura permanenza senza una figura chiave per lei come Alex.

La giovane influencer è scoppiata in lacrime ma ha ricevuto l’appoggio di tutti, compreso quella di Sophie Codegoni. “Hai creduto in quello che credi, non sei stata stupida. Lui non ha pensato a te per un attimo. Pensa tu a te stessa, non lasciare che questo ti rovini quest’esperienza, so che non siamo Alex però comunque ci siamo noi..” – gli ha detto.

Fonte: web

Ma Soleil ha continuato a pensare di esser stata una stupida a fidarsi dell’affetto e delle parole di Alex: “Resto qui a ricordarmi di tutta la stupidità che ho avuto e tutti i ricordi in cui ho creduto nell’amicizia..”. Si perché Soleil ha dichiarato di piangere per l’abbandono di Alex non per amore ma per la perdita di un amico nella casa. “Non piango perché ero innamorata di lui ma per il rapporto umano” – dice.

Sui social il comportamento di Sophie non è passato inosservato. Tutti hanno visto il modo in cui ha rincuorato la povera Soleil. Un comportamento molto apprezzato dal pubblico a casa.

“Sophie che in questo momento sta consolando Soleil è la dimostrazione che signore si nasce e che l’età non conta nulla, perché a 19 anni mette i piedi in testa a tutti” – si legge in un commento.