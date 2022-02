Gianmaria Antinolfi ha abbandonato la casa del Grande Fratello VIP a causa di problemi lavorativi. Il vippone però ha concesso qualche intervista.

Dopo la partecipazione a Verissimo ha risposto alle domande di Casa Chi, partendo dai presunti regali costosi fatti a Federica Calemme.

Quell’occasione ribadita da Alfonso Signorini è stata spiegata chiaramente da Gianmaria Antinolfi:

Era il suo compleanno. A parte la mia presenza, le ho regalato una borsa. Lavoro nel mondo della moda da sempre. Sono un esteta e mi piace il bello. Sono cose che mi piacciono, regalare una borsa o delle scarpe perché sono del settore. Sto facendo, faccio e farò quello che so fare. Ognuno è portato per fare qualcosa nella vita. La TV da un punto continuativo no.

Il gieffino ha parlato anche di Soleil Sorge e ha ripercorso le tappe della loro convivenza e ha parlato delle cose che gli hanno fatto più male:

Di Soleil la cosa che ho vissuto in maniera estremamente negativa è statala frase dello stalker. Perché non avevo un allenamento dal punto di vista televisivo. Ma anche se lo avessi avuto, sentirti dire una cosa del genere da una persona che hai trattato come una principessa fa male. Poi sai che può arrivare chissà in che modo… Prima di uscire mi ha detto che la cosa di cui si pente più di tutto è stata trattarmi in quel modo. E per me vale più di mille scuse.

E poi ha parlato anche dei suoi pregi spiegando che effettivamente è una persona pura: