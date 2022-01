Più ci avviciniamo alla fine più l’atmosfera nella casa si fa tesa tra i concorrenti. Anche Soleil e Gianmaria si sono ritrovati a parlare della loro avventura nella casa e dei motivi che diverse volte li hanno portati ad allontanarsi. Soleil e Gianmaria sono entrati nella casa da ex fidanzati. Anni fa ebbero una breve storia d’amore. Nel corso delle settimane hanno alternato momenti di spensieratezza a momenti di tensione. I secondi sono stati decisamente di più. Per questo l’imprenditore partenopeo ha chiesto a Soleil delucidazioni sul loro rapporto cercando di mettere le cose in chiaro.

“Anche con una persona con cui hai un certo tipo di rapporto ad un certo punto devi cacciare qualcosa, la tua parte stronza. Tu devi proteggere le persone a cui vuoi bene, lo fai fino ad un certo punto, poi esce qualcos’altro” – dice Gianmaria a bordo piscina. Soleil, però, non è d’accordo: “Io sono tutte e due le cose e non puoi dirmi questo perché io le persone a cui voglio bene le proteggo sopra ogni cosa”.

Fonte: web

Gianmaria però gli ha notare che un giorno vanno d’accordo e un altro no e questo non è normale. “Non è vero quello che stai dicendo, sei tu che cacci la cattiveria, ma hai sentito le cose che mi dici, la cattiveria con cui me le dici?” – la risposta dell’influencer.

Lui ha cercato di giustificarsi dicendo che spesso viene provocato dal suo atteggiamento, ma Soleil ribadisce una cosa: “Non capisco perché dovrei continuare a dare il bello di me ad uno che un giorno non mi rivolge nemmeno la parola”. “Se tu mi tratti male, lo faccio anche io” – la giustificazione di Gianmaria.

A quel punto anche Manila è intervenuta nella discussione cercando di far aprire gli occhi all’imprenditore sul suo comportamento. “Tu sei particolarmente suscettibile, vedi le cose con i paraocchi, a volte sì a volte no e non capisco perché. Però è vero che in certe occasioni rispondi male, te l’ho sempre detto”.