Manila Nazzaro si schiera con Katia Ricciarelli e minimizza le sue frasi infelici

Periodo di scontri e guerre nella casa del Grande Fratello VIP e sembra che si siano create due fazioni. La prima quella “capitanata” da Katia Ricciarelli contro quella creatura invece da Lulù Selassié.

Le due questa settimana hanno avuto accesi scontri tanto da aver indignato il pubblico che ha tirato fuori temi come il razzismo e l’omofobia. Al centro della polemica c’è infatti Katia Ricciarelli che avrebbe pronunciato delle frasi piuttosto infelici.

A prendere le difese nette di Katia c’è proprio Manila Nazzaro che ha minimizzato le frasi della coinquilina buttando tutto sull’ironia. In confessionale la compagna di Lorenzo Amoruso ha spiegato:

Io non ho due pesi e due misure per giudicare le offese. Però dietro alle frasi di Katia c’è una persona con mille valori e tanta generosità. Certamente che io giustifico Katia Ricciarelli. Perché dietro a dei termini anche forti di Kati c’è comunque un pensiero molto profondo che parla di: rispetto, collaborazione, di solidarietà e anche generosità. Questi sono tutti degli elementi che l’altro gruppo non conosce assolutamente. […] Per la persona che è io mi sento di giustificare alcune sue uscite. Anche perché poi le parole forti sono arrivate anche dagli altri.