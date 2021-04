Gianni Morandi ancora ricoverato: “Mi sedano per curarmi”

Gianni Morandi ha trascorso le festività di Pasqua in ospedale ancora ricoverato per le gravi ustioni: ecco come sta

Un periodo tremendo per il noto cantante bolognese Gianni Morandi. L’uomo ha infatti trascorso le festività di Pasqua ancora ricoverato in ospedale, il cantante ha infatti ustioni sul 15% del corpo e necessita ancora di cure mediche.

L’incidente che l’ha ridotto in questo modo è avvenuto ormai un mese fa, mentre il cantante stava dando fuoco alle sterpaglie nella sua abitazione si è ustionato soprattutto sulle mani. Gianni Morandi ritiene di essere stato miracolato: “Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto.“

Ma come sta adesso? Beh, se da una parte le cose migliorano per le medicazioni è ancora molto dura. Gianni Morandi, che dobbiamo sottolineare usa molto bene i social, ha aggiornato i suoi fan circa le sue condizioni di salute, spiegando che sono necessari dei farmaci per sostenere le medicazioni.

Quando i medici mi cambiano i bendaggi, mi sedano. Quando i medici mi cambiano i bendaggi, mi sedano. Senza l’aiuto dei farmaci, non si può resistere.

Nonostante lo sciagurato evento e una Pasqua in ospedale, il cantante non si perde d’animo ed è sempre molto positivo e ottimista. Nonostate l’incidente sia stato davvero brutto non si perde d’animo e cerca di cercare solo il buono da questa situazione.

Col passare dei giorni mi spavento sempre di più, perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava, pur di saltare fuori. Ho salvato la faccia, è la cosa più importante.

L’incidente del cantate è un modo per ricordare a tutti di svolgere ogni lavoro domestico in sicurezza e soprattutto con qualcuno a fianco che possa intervenire ed aiutare in caso di emergenza.