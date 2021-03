Gianni Morandi mostra per la prima volta la mano ustionata

Per la Domenica delle Palme Gianni Morandi mostra la mano ustionata in un incidente domestico

Gianni Morandi festeggia la Domenica delle Palme insieme ai fan via social. Il cantante, ricoverato presso l’Ospedale di Cesena, al Centro Grandi Ustionati (CGU), ha mostrato per la prima volta parte della mano in seguito all’incidente. Lo fa tenendo una palma, nello scatto condiviso sui suoi profili social ufficiali.

Il mito della musica italiana Gianni Morandi si è mostrato sorridente, nella foto scattata ancora una volta dalla sua camera d’ospedale. Con il classico camice, ha mostrato le ferite e le ustioni riportate alla mano sinistra, quella con cui teneva il ramoscello d’ulivo. Un post in grado di raccogliere innumerevoli commenti in pochi minuti, soprattutto da parte degli ammiratori che hanno desiderato contraccambiare gli auguri.

Nei giorni passati l’artista aveva caricato alcune immagini che lo immortalavano in ospedale. L’ultima con la moglie Anna intento a imboccarlo poiché gli arti superiori dell’interprete erano fasciati.

L’intervento aveva scaturito qualche polemica, benché le strutture sanitarie prevedano protocolli che consentano l’accesso a persone esterne alla struttura, in osservanza, naturalmente, delle regole anti-Covid. Ma principalmente era stata la clip dove andava in giro per l’ospedale a rasserenare i seguaci. Sulle notte di Ragazzo fortunato, indimenticabile hit di Lorenzo Jovanotti, aveva ammesso di averla scampata bella.

Lo scorso 11 marzo, infatti, era giunta, come un fulmine a ciel sereno, la notizia di un ricovero di Gianni Morandi, per via di un infortunio. Poco dopo si era scoperto che l’episodio era occorso mentre l’eterno ragazzo era precipitato nelle sterpaglie che stavano bruciando e aveva, ovviamente, poggiato le mani per parare il colpo.

Da lì la corsa in ospedale e il trasferimento al Bufalini di Cesena, un centro d’eccellenza nel campo. Varie le ustioni riportate, alle gambe, alle braccia e alle mani, soprattutto alla mano destra, non per niente quella ancora fasciata nella fotografia. Per la Domenica delle Palme Morandi ha comunque desiderato festeggiare in compagnia (virtuale) degli estimatori.