Gianni Morandi confessa: “Vorrei prendermi una pausa dai social”

Gianni Morandi è senza ombra uno dei personaggi più amati e apprezzati del nostro Paese. In questi giorni il cantante sta facendo molto parlare di sé per un annuncio che ha lasciato spiazzati tutti i suoi fan. Gianni ha infatti rivelato la sua intenzione di prendersi una pausa dai social. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Brutte notizie per tutti i fan di Gianni Morandi. Come già anticipato, qualche giorno fa il cantante si è reso protagonista di un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. L’artista è apparso in un video in cui ha spiegato di volersi prendere una pausa dai social. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ciao, per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene!

Inutile dire che le parole del cantante hanno lasciato tutti spiazzati. Nonostante ciò, sono stati molto coloro che hanno appoggiato Gianni Morandi in questa scelta.

Tra i tanti commenti scritti, ce n’è stato uno che non è di certo passato inosservato:

Prenditi tutte le pause che vuoi, la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa.

A queste parole l’artista ha poi risposto:

Cosa dovrei nascondere?

Un altro utente ha invece rivolto a Gianni Morandi queste parole:

Bravo, finalmente una persona intelligente ed umana, finalmente uno con la testa a posto, brava anche la moglie.

Alle parole dell’utente Gianni Morandi ha poi risposto in questo modo:

Grazie, ma non esagerare…

Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto Gianni Morandi a prendere la decisione di abbandonare per un po’ di tempo i social. A riguardo sono state fatte una serie di ipotesi ma il cantante ha preferito rimanere il silenzio e non commentare i rumors sul suo conto.