Dramma per Gianni Morandi, il suo nome usato per una truffa: l’artista mette tutti in guardia

Queste le parole del cantante: "Non farei mai una cosa del genere, non ci cascate"

Nel corso delle ultime ore Gianni Morandi è tornato sulla sua pagina Instagram per lanciare un appello ai suoi followers che non è di certo passato inosservato. Il cantante ha infatti avvisato i fan che in questi giorni sta circolando una truffa a suo nome. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Gianni Morandi non ci sta e sulla sua pagina Instagram decide di denunciare la truffa che in questi ultimi giorni sta circolando a suo nome. Il cantante ha invitato tutti i suoi fan a non cadere in queste trappole, qualora venissero contattati per soldi.

Inizia così il discorso che Gianni Morandi ha rivolto ai suoi followers in merito a questa vicenda:

Carissimi amici e carissime amiche, io vorrei mettervi in guardia da qualche truffatore. Ho saputo ultimamente che usando il mio nome vi hanno contattato direttamente per chiedere soldi. Qualcuno sta chiedendo soldi, sia sulle piattaforme web e rete, sia direttamente. Beh, insomma guardate che questi sono dei truffatori.

E, continuando, l’artista ha poi proseguito il suo discorso in questo modo:

Io non farei mai una cosa del genere. Voglio solamente avere un bellissimo contatto con voi, parlare di musica e fare concerti. State attenti perchè può capitare che qualcuno invece, a mio nome, vi venga a chiedere soldi. Non ci cascate! Vi saluto e vi abbraccio.

Con queste parole, dunque, Gianni Morandi ha lanciato un vero e proprio allarme per avvisare tutti i suoi followers della truffa che in questi giorni sta circolando a suo nome.

Nei giorni scorsi anche Mara Venier è stata costretta ad intervenire sulla sua pagina Instagram in quanto anche il suo nome è stato utilizzato in questo tipo di truffe.