Sicuramente l’ultimo anno non è stato dei più fortunati per Gianni Morandi. Il cantante, purtroppo, ha iniziato il 2021 con un grave incidente alla mano. La cosa è stata abbastanza grave, tanto che Gianni porta tutt’ora avanti le terapie di riabilitazione. Ma nonostante le difficoltà e gli acciacchi la bella stagione è arrivata anche per l’amatissimo cantante. Quindi, in barba alle gessature Gianni si gode il caldo e le vacanze.

Ovviamente, la e parole d’ordine per quest’estate sono la serenità e il relax. Di certo Gianni ha bisogno di un po’ di sano riposo per ripartire dopo la bella stagione con il piede giusto. Ma cosa è successo a Morandi? A quanto pare tutto si sarebbe svolto nel giardino della casa del cantante. Gianni era intento nel giardinaggio, in particolare bruciava delle sterpaglie. Evidentemente, Morandi non ha preso le dovute precauzioni e si è procurato delle gravissime ustioni sia alle mani che alle gambe.

Ma questo non lo frena dal tornare nel suo posto preferito in occasione della bella stagione. Gianni si gode una rilassante vacanza in riva al mare. A dimostrazione del fatto che è assolutamente tranquillo, Morandi si mostra mentre riposa davanti ad un’acqua azzurrissima. Ovviamente, però, ai fans più attenti non sfugge il dettaglio anche più minuscolo. Per accompagnare la sua foto il cantante scrive una didascalia inconfondibile. Gianni cita la famosissima canzone di Focaccia: “Stessa spiaggia, stesso mare”.

A quanto pare, Morandi si trova a Riviera Adriatica e nonostante appaia sicuramente più sereno, è evidente che la sua mano sia ancora fasciata. Per di più Gianni cerca di evitare la luce diretta del sole indossando un tutore. Ovviamente, la foto è stata sommersa di commenti e like.

Qualcuno si complimenta con lui, altri chiedono aggiornamenti sulla condizione della mano del cantante. In moltissimi, tra i fan di Gianni Morandi, si sono preoccupati a seguito dell’incidente e continuano tutt’ora a chiedere spesso informazioni a riguardo.