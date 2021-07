Ignazio Moser cambia look: le fans disapprovano

Ignazio Moser non riesce proprio a non mettere mano alla sua acconciatura. Ancora una volta, il ragazzo ha deciso di stravolgere il suo look, ma a quanto pare, in questo caso ha esagerato. Durante la sua freschissima partecipazione all’Isola dei Famosi, gli era costato caro rinunciare alla sua folta è lunga chioma.

Ignazio aveva raccontato al pubblico di aver impiegato molto tempo per far crescere i suoi capelli e, che si trattava di un qualcosa a cui teneva in modo particolare. Nonostante queste lamentele, ha accettato di farsi rasare a zero. Ma, all’Isola, il bene del gruppo arriva prima di quello personale e, prima di lui Andrea Cerioli aveva rifiutato la rasatura.

Eppure, non tutti i mali vengono per nuocere: quando Moser si è visto allo specchio, una volta completato il suo taglio, si è reso conto che alla fine non era poi una così gran tragedia. Anzi, il ragazzo venne sommerso dai complimenti sui social e, anche Cecilia Rodriguez, sembrava aver apprezzato. Ora, però, l’ex naufrago, ha deciso di dare una nuova svolta alla sua acconciatura, stavolta nel colore.

Ignazio è partito per le sue vacanze estive, ma non prima di aver fatto tappa al suo parrucchiere di fiducia. Whoopsee è riuscita a pizzicare Moser quando era ancora nel salone di bellezza, mentre scattava delle foto al risultato. Questi scatti non sono ancora stati postati su Instagram, ma presto i fan e i suoi followers, saranno sorpresi da un radicale cambiamento.

Ignazio Moser ha deciso di tingersi di biondo, scegliendo il platino. Alcune fans hanno espresso la loro opinione sullo stravolgimento del ragazzo, e nessuna sembra essere contenta della tinta: “Moro tutta la vita… Quel finto biondo anche no”. O ancora: “Moro, biondo perderebbe completamente il suo fascino”, “È sempre bellissimo ma lo preferivo scuro il biondo non gli dona tanto”. Ignazio Moser decide di cambiare di nuovo il suo aspetto, ma nessuna delle sue fans sembra essere contenta del nuovo look