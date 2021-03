Gianni Morandi, i medici stanno valutando se operarlo o meno

Nella giornata di giovedì 11 marzo 2021, Gianni Morandi è stato vittima di un incidente domestico avvenuto nella sua dimora a Monghidoro, a Bologna. Infatti, dopo la decisione di bruciare dell’erba, l’amato cantante è scivolato sul fuoco che gli ha provocato delle ustioni su mani e gambe. Tempestivo è stato il ricovero all’Ospedale Maggiore di Bologna a cui è seguito il trasferimento al centro Grandi ustionati di Cesena.

Un brutto incidente quello che ha visto protagonista uno dei cantanti italiani più amato, Gianni Morandi. L’uomo, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente domestico che gli ha provocato delle bruciature a braccia e gambe.

Ad oggi le sue condizioni sembrano buone anche se in queste ore i medici del centro Grandi ustionati di Cesena, dove il cantante si trova in questo momento, stanno valutando l’ipotesi di operarlo o meno. Queste sono le parole riportate dal giornale ‘Corriere di Bologna’:

L’equipe navigata e specializzata del centro grandi ustionati romagnolo lo sorvegliano ancora a tutte le ore e tengono d’occhio le brutte ferite alle braccia alle gambe e alle mani, in particolare quella destra. Ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non escludere nei prossimi giorni un intervento chirurgico per scongiurare complicazioni.

Gianni Morandi, arrivano le parole degli specialisti

Come anche dichiarato dai medici del centro Grandi ustionati di Cesena, Gianni Morandi è stato coinvolto in un incidente drammatico. Ad oggi, però, le sue condizioni di salute sono buone e non c’è da preoccuparsi. Queste sono state le loro parole:

Gianni Morandi sta bene, certo se l’è vista brutta, ma non c’è da preoccuparsi. Non preoccupatevi, è in buone mani, guarirà presto.

Così hanno risposto gli specialisti a tutti coloro che hanno chiesto delle condizioni di salute del cantante. Infatti, l’incidente che ha subìto ha spaventato i moltissimi fan di Gianni.

A queste parole, i medici hanno aggiunto: