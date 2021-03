Gianni Morandi ricoverato d’urgenza: le sue condizioni

Gianni Morandi trasportato d'urgenza al pronto soccorso per gravi lesioni: le sue attuali condizioni di salute

Gianni Morandi ricoverato d’urgenza in ospedale per ustioni a mani e gambe. Secondo quanto riferisce La Repubblica, nel tardo pomeriggio, il mito della canzone italiana, 76 anni, era impegnato a bruciare della sterpaglia, nella sua casa nel Bolognese, quando si è accidentalmente bruciato. Il suo quadro clinico non è, fortunatamente, grave.

Incidente Gianni Morandi: la dinamica dell’incidente

Stando alle prime informazioni raccolte e diffuse dalla autorevole testata La Repubblica, per l’eterno ragazzo si sarebbe trattato di un incidente domestico. Difatti, nel corso di oggi pomeriggio il settantaseienne aveva pubblicato una fotografia su Facebook, che testimoniava la sua attività di raccolta delle sterpaglie.

Lavori in campagna

Lavori in campagna – aveva scritto in didascalia verso le ore 18 -: finalmente aveva trovato i guanti della sua misura. Non avrebbe mai immaginato ciò che gli sarebbe capitato nel giro di poco. Un brutto spavento, anche se la vicenda pare essersi risolta senza serie conseguenze, temute tanto dagli affetti quanto dai fan, che lo hanno sempre considerato “uno di famiglia”.

Lo scatto condiviso sulla pagina personale di Facebook ritraeva Gianni Morandi con un sorriso smagliante e il contagioso ottimismo che lo caratterizza. Poco dopo è avvenuto l’incidente: Morandi avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto sulle sterpaglie alle quali aveva nel frattempo dato fuoco, ustionandosi alle gambe e alle mani (in particolare la destra).

Rinforzi immediati

Sono immediatamente giunti i rinforzi, che hanno raggiunto l’artista a Monghidoro e lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, presso la cui struttura i medici e gli infermieri se ne sono presi cura.

Le attuali condizioni di Gianni Morandi

In serata è stato stabilito il trasferimento del paziente al centro grandi ustionati di Cesena, per maggiori accertamenti sui danni riportati. Comunque – tranquillizza La Repubblica – le sue condizioni di salute sono buone e, superato lo spavento iniziale, il cantante avrebbe già recuperato la serenità, scherzando con l’equipe medica e scattando addirittura con loro un selfie.