Gianni Morandi, la rabbia del web: “Foto poco rispettosa”

Dal Grandi ustionati Bufalini di Cesena, dove da due settimane è ormai ricoverato, Gianni Morandi esprime parole di dolcezza e gratitudine verso la sua compagna Anna. Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama, ha detto il mito della musica italiana.

Gianni Morandi è ancora oggi sotto l’occhio vigile dei medici, dopo essersi gravemente ustionato le gambe e le mani a causa di un incidente domestico, mentre era intento a togliere le sterpaglie nel suo orto.

Quella foto – in cui Anna imbocca il marito, che, ovviamente, con le mani completamente fasciate non potrebbe alimentarsi da solo – ha scatenato l’indignazione di parecchi utenti: diversi followers dell’eterno ragazzo hanno puntato il dito contro la presenza della moglie nel centro.

Ad esempio, Daniela non nasconde l’emozione, è un piacere vedere tale immagine. Eppure, vorrebbe che qualcuno le rendesse conto sul perché le sia stata impedita pure una semplice fugace visita ai suoi cari.

Francesca si unisce: si è fatta inserire da poco una protesi all’anca ed è stata lasciata sola. L’immagine le infonde parecchia tristezza perché confermerebbe che le regole non valgono per tutti. Anche in segno di rispetto nei confronti di chi è meno fortunato – ha scritto invece Floriana – Anna non dovrebbe essere lì.

E ancora: Milena non ha potuto assistere la figlia, operata lo scorso 31 dicembre. Maria lo definisce una vergogna. É a suo avviso inaccettabile se si considera che ci sono ragazzini e anziani da soli in ospedale e senza possibilità di godere della visita di un familiare. Perlomeno – ha concluso – poteva evitare di farsi fotografare.

Pur rispettando Gianni Morandi, Antonietta esterna rabbia. Tanta rabbia, sapendo che i comuni mortali non hanno la facoltà di essere assistiti dai proprio cari, soprattutto in punto di morte. Sebbene non manchino messaggi di vicinanza e affetto al cantante, sulla bacheca della pagina social ufficiale prevale un senso di delusione.