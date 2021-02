“Sono terrorizzata per mia figlia”, il racconto di Ornella Muti a Domenica In

In collegamento con Domenica In, la nota attrice Ornella Muti ha voluto raccontare a Mara Venier la situazione che si è ritrovata ad affrontare. Sua figlia, Carolina Fachinetti ha scoperto di essere positiva al Covid-19. La situazione che il mondo sta vivendo ha messo in enorme difficoltà tutti e non ha risparmiato nemmeno lei e la sua famiglia.

Credit: Domenica In – Rai

Nel salotto di Rai 1, alla presenza anche di diversi esperti sanitari, l’argomento di discussione principale è quello del vaccino. Ornella Muti, che attualmente si trova in Puglia per girare un film, ha detto la sua a riguardo. La sua intenzione è quella di vaccinarsi il prima possibile.

Credit: Domenica In – Rai

La nota attrice è consapevole del fatto che stare attenti e sottoporsi a continui tamponi, non basta comunque per proteggersi dal virus.

Ho una figlia a casa con il Covid. È uno stress quotidiano. È una cosa che ti terrorizza. Lei è stata molto attenta, Carolina forse è stata la più attenta di tutti noi. Sono spaventata e non mi va più di vivere così. Ho paura, ho paura per i miei figli. Ho paura per me. Anche il non poter raggiungere Carolina, per me, è un grande dolore perché non la posso aiutare, nessuno la può aiutare. Ed è sconcertante.

Credit: Domenica In – Rai

Ti giri, non sai chi ascoltare. Ho ascoltato con attenzione tutta la trasmissione e hanno ragione. Dobbiamo avere delle certezze. Devono fare il vaccino. Aiutiamo gli italiani ad andare avanti. Siamo stati bravi, siamo stati chiusi. Abbiamo osservato tutte le norme. Dobbiamo non solo lavorare, ma anche vivere.

La vicinanza di Mara Venier a Ornella Muti

Una situazione molto pesante che Mara Venier ha compreso appieno e si è mostrata vicina ad Ornella Muti. Una mamma preoccupata per sua figlia che in passato ha già dovuto affrontare diversi problemi. Infatti, da un anno preciso, Carolina Fachinetti si è ritrovata da sola a dover badare ai suoi due bambini, dopo la prematura scomparsa di suo marito. Andrea Longhi, a febbraio del 2020, è morto a causa di un tumore al cervello.

Un amore, quello di Carolina per suo marito, che continua ad essere ricordato costantemente sugli account social dell’attrice.