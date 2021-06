Gianni Morandi è uno degli artisti più amati nel panorama musicale italiano. Negli ultimi anni sta riscuotendo enorme successo anche sui social che ha imparato ad usare. Soprattutto su Instagram l’artista bolognese riesce a catturare l’attenzione dei suoi tantissimi seguaci che nel corso degli anni lo hanno accompagnato in tutte le sue tappe. Non è stato un periodo felicissimo per lui dopo l’incidente che avuto nel giardino di casa. Morandi mentre stava bruciando delle sterpaglie è scivolato nel fuoco provocandosi diverse ustioni sul corpo che lo hanno costretto al ricovero in ospedale.

Per fortuna nulla di grave per lui ma a distanza di alcuni mesi è ancora costretto a fare fisioterapia soprattutto agli arti superiori per riportarli alla normalità. Dopo mesi di ansia e paure anche dovute al coronavirus ora Gianni Morandi spera di godersi l’estate insieme alla fedele compagna Anna, protagonista della maggior parte delle foto che il cantante pubblica sui social.

La carriera e i successi di Gianni Morandi sono tantissimi tanto da essere considerato ormai un’istituzione della musica italiana. Nella lunga carriera del cantante bolognese sono stati innumerevoli i suoi successi che lo hanno portato in vetta alle classifiche. In pochi conoscono però il primo lavoro in assoluto di Gianni Morandi, che prima di arrivare alla celebrità ha svolto due attività che nessuno potrebbe mai immaginare. Provenendo da una famiglia non ricca (il padre Renato era un ciabattino e la madre Clara stiratrice) ha lavorato sin da piccolo.

Gianni Morandi, che lavoro faceva prima del successo

La carriera artistica di Morandi è iniziata verso gli anni 50 ma fin dall’adolescenza nutriva una grande passione per la musica.

Siccome non proveniva da una famiglia proprio agiata da adolescente ha svolto il lavoro prima di lucida e aggiusta scarpe seguendo le orme del padre all’età di 7 anni. Poi ha venduto persino caramelle nel cinema di Monghidoro, il suo paese natale.