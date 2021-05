L’Istituto Superiore di Sanità non smette di monitorare la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Stando agli ultimi dati in uscita, da martedì 1 giugno 3 regioni italiane entreranno in zona bianca, allentando così tutte quelle misure previste contro il coronavirus. Più precisamente, si tratta di Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Da martedì 1 giugno la situazione di emergenza sanitaria in Italia potrebbe cambiare con l’entrata di tre regioni in zona bianca. Infatti, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna si preparano a passare nella zona bianca, dal momento che per tre settimane consecutive hanno avuto un’incidenza inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti.

Coronavirus, i vantaggi delle regioni di entrare in zona di bianca e l’ingresso di tutte le altre regioni italiane

Con l’ingresso in zona bianca, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna allenteranno tutte le misure contro il coronavirus che rimangono, invece, in tutte le altre regioni italiane. Viene dunque salutato il coprifuoco ed è stato dato il via all’apertura delle attività economiche e sociali. Rimarrà d’obbligo, comunque, l’utilizzo di mascherina e distanziamento.

É fondamentale, per entrare in zona bianca, non superare un’incidenza settimanale pari a 50 casi ogni 100 mila abitanti. Attualmente rispondono a questo importante requisito solamente Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

L’ingresso di tali regioni in zona bianca potrebbe essere anticipato lunedì 31 maggio, dal momento che il primo giugno risulta essere martedì. Per rendere ufficiale il tutto, comunque, bisognerà attendere la firma del Ministro Speranza. Ma quando entrerà in zona bianca l’Italia intera?

Già dalla settimana del 7 giugno le cose potrebbero cambiare per Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Mentre, per la settimana successiva, anche Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte potrebbero entrare in zona bianca. Tuttavia, però, affinché questo avvenga è fondamentale il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità in modo da controllare l’incidenza settimanale. Per quanto riguarda la Puglia, invece, pare che questa possa raggiungere la normalità più in là, nella terza settimana di giugno.