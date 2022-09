A marzo del 2021, il cantante Gianni Morandi è rimasto vittima di un incidente ed è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, per via delle gravi ustioni riportate alle mani e alle gambe.

Oggi, a distanza di mesi, ha voluto mostrare le cicatrici, ancora ben evidenti, sulle sue mani. Ha scelto di farlo attraverso la pubblicazione di un post Instagram. Nonostante tutto, Gianni Morandi appare sorridente e ironico:

Voglia di urlare!!!!!

I segni sono ancora ben evidenti, soprattutto nella mano destra. Eccoli qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

L’11 marzo 2021, il cantante stava lavorando nei campi. Aveva pubblicato una foto sui social: “Finalmente ho trovato i guanti della mia misura”. Poco dopo è accaduto il terribile incidente. Stava bruciando le sterpaglie, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto in mezzo alle fiamme.

Proprio lui, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha raccontato di come erano andate le cose:

Abito in campagna, da 15-20 anni faccio potatura, pulizia, raccolgo sterpaglie. Ho una specie di buca alta un metro dove metto tutto dentro e ogni tanto brucio. Quel giorno lì avevo in mano un forcale e spingendo un pezzo di legno che era rimasto fuori da questo braciere, sono caduto dentro. Mi sono attaccato a un tizzone e con la forza sono venuto fuori, piangevo come un bambino per il dolore.

Gli ultimi mesi non stati affatto facili, ma Morandi ha sempre cercato di condividere tutto con i suoi numerosissimi fan e di mandare dei messaggi coraggiosi e positivi. Il sostegno che ha ricevuto è stato davvero incredibile.

La mano destra è quella che più gli ha dato da fare. Aveva perso la mobilità e il percorso per la guarigione è stato davvero lungo.

Dopo ogni tappa, dopo l’intervento alla mano, in ogni foto in ospedale, il mitico Gianni Morandi si è sempre mostrato con il sorriso sul volto. E lo ha fatto anche nell’ultima foto, la sua espressione da simpaticone in mezzo alle due mani segnate dall’indimenticabile incidente.