Gianni Morandi rompe il silenzio dopo l’ustione: il video girato dalla moglie Anna

Gianni Morandi racconta ai fan qual è il suo attuale stato di salute dopo essere stato ricoverato per ustioni

Dal Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dove da metà marzo è ricoverato, Gianni Morandi torna a parlare. Nel video realizzato dalla compagna Anna, il mito della musica italiana si è detto fortunato, mentre, con le gambe e le mani fasciate, gironzola lungo i corridoi, insieme a infermieri e medici. La canzone Ragazzo fortunato di Jovanotti non è casuale.

Oggi è il 21 marzo. Il giorno primo della stagione primaverile e il decimo di degenza presso la struttura, spiega Gianni Morandi. Attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, nel Centro Grandi Ustionati, un’eccellenza della sua Regione (lui è di Bologna, ndr).

Innanzitutto vuole ringraziare l’intera equipe che ogni giorno gli presta assistenza, diretta dal primario Davide Melandri. Con la massima professionalità ognuno lo sta aiutando ad andare oltre tale momento, tanto difficile e delicato. Adesso è giunta l’ora di iniziare a muoversi. Quelli mostrati attraverso la telecamera sono i suoi primi passi.

Secondo quanto aveva appreso in precedenza Fanpage.it, da una fonte vicina all’artista, le sue condizioni di salute lasciavano ben sperare per una pronta guarigione. I positivi sviluppi hanno scongiurato l’intervento chirurgico, in seguito ai timori iniziali, legati alla gravità delle ustioni.

Nell’ultimo bollettino medico, diramato lo scorso 15 marzo, dal Bufalini di Cesena, il paziente stava bene. Certo, se l’è vista brutta, ma non c’era da preoccuparsi. Perciò i fan non dovevano allarmarsi perché era in buone mani e presto sarebbe guarito.

Gianni Morandi era intento a bruciare della sterpaglia nel giardino di casa sua in campagna, vicino Bologna, quando, accidentalmente, ha perso l’equilibrio ed è caduto. Fin da subito, le ustioni riportate avevano destato preoccupazione ai sanitari del pronto soccorso di Bologna, a tal punto da imporre il trasferimento immediato al Bufalini di Cesena, centro specializzato e celebre nell’ambito delle ustioni.