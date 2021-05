Gianni Morandi dopo l’incidente, la sua mano gigante sconcerta i fan

Dopo l’incidente domestico in cui è rimasto coinvolto lo scorso 11 marzo, è iniziato per Gianni Morandi il percorso di riabilitazione. Il noto cantante non perde occasione per immortalare i momenti di tale percorso sui social. In particolar modo, l’ultimo scatto condiviso dall’artista ha senza dubbio scioccato tutti i suoi fan.

Lo scorso 11 marzo Gianni Morandi è stato coinvolto in un incidente domestico che gli ha provocato delle importanti ustioni a tutto il corpo, in particolar modo a mani e braccia. Tempestivo è stato il ricovero al centro ospedaliero di Cesena, specializzato in ustioni. Da quel momento per Gianni Morandi è iniziato un lungo periodo di cure ospedaliere in seguito alle quali è stato dimesso lo scorso aprile, dopo circa un mese di ricovero.

Sin dall’inizio della notizia dell’incidente, moltissimi sono stati coloro che si sono mostrati preoccupati per le condizioni di salute dell’artista. Ma Gianni ha sempre rassicurato tutti, condividendo scatti del periodo ospedaliero in cui si è sempre mostrato sorridente ed ottimista.

Dopo la dimissione dall’ospedale è iniziato il percorso di riabilitazione. Un percorso che, come lui stesso ha dichiarato, si rivela lungo e molto complicato. Nonostante ciò, però, il cantante sta dimostrando di tenere duro mostrandosi sui social con quel sorriso che da sempre lo contraddistingue.

Gianni Morandi mostra sui social il suo nuovo tutore palmare

É di qualche giorno fa lo scatto condiviso dall’amato cantante che ha lasciato tutti senza parole. Nel post in questione, Gianni Morandi ha mostrato il suo nuovo tutore palmare. Lo scopo di tale dispositivo è quello di proteggere la pelle che sta ricrescendo dopo le ferite provocate dalle ustioni.

Il tutore ha lasciato i fan senza parole a causa delle grandi dimensioni. Sotto lo scatto, Gianni Morandi ha accompagnato una breve e ironica didascalia:

Attenzione! mano in riparazione!

Lo stesso Gianni aveva già spiegato il funzionamento del tutore in un precedente post. Queste sono state le sue parole: