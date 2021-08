Gianni Morandi torna in ospedale. Visita di controllo? I fan notano qualcosa di diverso

Un pessimo periodo per una delle icone della musica italiana: Gianni Morandi. Il super seguito cantante è noto, oltre che per la sua musica, per la sua fluidità e capacità di adattarsi ai tempi correnti. Purtroppo, però, di recente a far parlare di lui è la sua sfortuna, che sembra perseguitarlo da un annetto a questa parte.

In particolare, Morandi sta avendo diversi problemi di salute. L’età non c’entra assolutamente niente con questi imprevisti. Morandi continua ad essere dinamico è pronto all’azione, senza mai fermare la sua carriera artistica. A riprova di questo, recentemente Gianni ha dato vita ad un nuovo brano, insieme al suo caro amico e stimato collega Jovanotti.

Il singolo si intitola L’Allegria ed è già provvisto di videoclip. Ma dicevamo, appunto, che non è della fulgida carriera di Morandi che parliamo oggi. Il cantante, recentemente, sta facendo frequenti visite in ospedale. Si tratta principalmente di controlli di routine e fisioterapie, per terminare al meglio la riabilitazione di Gianni. Morandi, infatti, ha subito delle gravi ustioni a seguito di un incidente in giardino.

L’ultima sua visita in reparto, però, ha qualcosa di diverso dal solito. Proprio nella foto di rito in cui Gianni si mostra ai suoi followers di Instagram mentre intento ad attraversare l’ospedale, si nota di più. Morandi, infatti, sembra avere un grande sorriso stampato in faccia. Forse le terapie stanno andando per il meglio? O si tratta solamente della consueta allegria e dell’ottimismo tipici del cantante?

Di sicuro, il peggio sembra essere passato. In effetti, l’incidente non è stato proprio una bazzecola. Gianni si è ritrovato coinvolto in un incendio. A quanto pare, il cantante stava lavorando nel suo giardino e mentre dava fuoco a delle erbacce si è ritrovato anche lui avvolto dalle fiamme. Nonostante Gianni abbia riportato ustioni anche sulle gambe, la parte maggiormente colpita dalle ustioni è stata la mano, per la quale Morandi sta seguendo una terapia specifica.