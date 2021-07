Momenti di apprensione per i tantissimi fan del cantante Jovanotti. L’autore di alcune tra le hit più importanti e longeve della canzone italiana, in questi giorni sta registrando il video della canzone “L’allegria“. In uno degli album fotografici pubblicati sul suo profilo, è apparsa una foto che lo ritrae con alcuni vistosi graffi sul viso. A spiegare il motivo di quelle ferite, ci ha pensato proprio il diretto interessato.

Credit: Lorenzo Cherubini – Facebook

Vitalità ed infinita energia. Sono questi gli aggettivi che più si addicono a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Sempre a lavoro e alla ricerca di innovazione, in questi giorni il cantante sta registrando il video della sua nuova canzone intitolata “L’allegria”.

Per registrare la clip è stato scelto il VR 46 Motor Ranch, il parco di Valentino Rossi dove lo stesso campione di motociclismo si allena e coltiva i talenti di giovani centauri.

I protagonisti della canzone e anche del relativo video, sono appunto Jovanotti, Valentino Rossi e Gianni Morandi, che nella canzone partecipa anche come cantante.

La carrellata di foto trasmette una allegria ed una serenità che serve più che mai in in momento delicato per tutti come questo.

Nonostante l’ambientazione vagamente western credo che l’atmosfera di questo video racconti la cosa più italiana che c’è, con il cocomero come totem tricolore a celebrare un’estate importante per tutti dopo mesi difficili. Che l’allegria serva a guardare avanti, vivendo il presente con il cuore rivolto al futuro, questo è il mio augurio. Buona estate.

I graffi sul volto di Jovanotti

Credit: Lorenzo Cherubini – Facebook

Tra i tanti meravigliosi scatti, però, ce n’è uno in cui sono ben visibili delle ferite sulla faccia di Lorenzo. La sezione commenti è stata tempestata di commenti dei fan nei quali quest’ultimi hanno voluto sapere a cosa fossero dovuti.

Credit: Lorenzo Cherubini – Facebook

La risposta è arrivata dallo stesso Jovanotti, che in un commento ha scritto: