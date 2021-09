Gianni Sperti attacca Giorgio Manetti e il suo ritorno in TV

Gianni Sperti a gamba tesa contro il cavaliere. È da poco ripartita la nuova stagione di Uomini e Donne, programma firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Sono tante le novità di questo nuovo anno. I telespettatori seguono con entusiasmo le scelte amorose del dating show.

Presente nello studio ci sono molti volti storici del programma, immancabili anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’ex ballerino, tramite un’intervista parla della sua vita privata e lavorativa. Sperti si dice provato da lungo periodo di pandemia dettato dal virus del covid. Sulla sfera lavorativa, racconta del suo rapporto con la collega e amica Tina Cipollari e il loro ruolo all’interno del dating show.

Gianni non risparmia neanche le critiche nei confronti di alcuni ex protagonisti del programma, in particolar modo su Giorgio Manetti e parla di un suo eventuale ritorno in studio. Infatti come in pubblico ormai ben saprà, il Gabbiano è tornato da poco single e non esclude un’eventuale ricomparsa a Uomini e Donne. L’opinionista tramite un’intervista rilasciata al Magazine del programma si espone e attacca duramente Giorgio, il quale aveva decantato un certo interesse per la dama Isabella Ricci.

A tal proposito Sperti dice: “Bizzarra questa sua richiesta di corteggiare proprio l’antagonista di Gemma”. Gianni non esclude un eventuale ritorno del Gabbiano nel programma. Ovviamente Giorgio ne avrebbe tutti i diritti in quanto tornato single da poco.

L’opinionista rivela inoltre anche alcuni retroscena del dietro le quinte con la sua collega Tina Cipollari. Tra i due spesso avvengono accesi confronti che scatenano più volte delle liti ma che nella maggior parte dei casi si concludono con una risata o una gag. Gli scontri tra gli opinionisti ci sono principalmente per la presenza della dama Gemma, la quale più volte viene difesa dall’ex ballerino mandando su tutte le furie Tina.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: