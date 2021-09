E da poco iniziata la nuova stagione di UeD, programma firmato sempre da Maria De Filippi alle 14:45 su Canale 5. Le nuove puntate in onda sono già cariche di colpi di scena. Al centro studio non mancano i diverbi tra dame e cavalieri. Gemma Galgani finalmente soddisfa la curiosità dei fan, e presenta il suo nuovo décolleté, tra critiche e commenti.

Ma la protagonista indiscussa anche quest’anno, rimane lei, l’opinionista Tina Cipollari, la quale non si lascia sfuggire l’occasione di intervenire su ogni vicenda che decorre al centro studio. Questa volta si accendono i riflettori sullo scontro avvenuto tra il cavaliere Filiberto e la Cipollari. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Nel corso della puntata, Tina si imbatte nel ritorno di Filiberto, e come l’anno scorso, anche quest’anno si riaccende il diverbio.

L’ingresso del cavaliere ha sin da subito stizzito la vamp, in quanto Filiberto non si è degnato neanche di salutare. Si accende immediatamente un battibecco che mette in seria difficoltà l’opinionista, la quale, non riuscendo a prendere la parola per i continui attacchi ricevuti, ha chiamato in causa la conduttrice.

Tina chiede, in maniera perentoria a Maria De Filippi, di ristabilire l’ordine nello studio. La vamp infuriata dice: “Maria posso dire una parola o non si può? Puoi fare un po’ di ordine? Puoi richiamare all’ordine un attimo, visto che a me neanche mi sente”.

Il cavaliere si difende e accusa Tina di essere una maleducata, a sua volta la Cipollari risponde: “Caro Filiberto, sai che ti dico della mia maleducazione? Ti dico che sei un cialtrone, un cantastorie. Ecco cosa sei”. Le parole della vamp vengono accolte da un caloroso applauso che si libera nello studio. I telespettatori si schierano tutti dalla parte dell’opinionista. In merito all’accaduto, la conduttrice non ha proferito parola lasciando così ampio spazio di gestione alle parole dell’opinionista.

