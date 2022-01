Gianni Sperti: avete mai visto sua sorella? Una rara bellezza

Il programma di Maria De Filippi, UeD, è uno dei più amati e seguiti del panorama Mediaset. Le vicende amorose e gli scontri tra i protagonisti del trono classico e over, assicurano indici di ascolto da record. Ma cosa sarebbe il dating show senza i suoi storici opinionisti? I volti iconici sono senza dubbio Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Fonte studio UeD

I due colleghi sono anche grandi amici, ma questo non impedisce loro di discutere, anche animatamente, quando sono in disaccordo. Ora, però, l’attenzione è tutta per Sperti, l’ex ballerino, che oggi torna sotto i riflettori per via di sua sorella.

Come tutti sappiamo, Gianni è molto attivo sui social. Non perde occasione per condividere con i suoi followers opinioni e commenti. Ma non solo, a volte i social sono anche un valido mezzo per rispondere per le rime alle accuse e spesso Sperti ne ha dato dimostrazione.

Per fortuna, però, i social media possono anche veicolare messaggi positivi o, come in questo caso, possono portare degli auguri molto speciali. Ed è proprio questo quello che è successo di recente: è stato il compleanno di Cinzia Sperti, sorella del noto ex ballerino.

L’uomo, proprio in questa occasione, ha usato i social per mandare a sua sorella uno splendido messaggio di auguri. La cosa, però, che ha colpito i fans dell’opinionista è la straordinaria bellezza di Cinzia. La ragazza ha degli splendidi occhi di ghiaccio, capelli lisci color rame e delle labbra tonde e piene.

Insomma, una fisionomia molto diversa dal fratello, che ha sia gli occhi che i capelli molto scuri. Cinzia e Gianni hanno altri due fratelli: Enzo e Luciano.

Questi ultimi hanno ha dato a Sperti ben 5 nipoti, a cui vuole molto bene. Come suo fratello, anche Cinzia ama la danza e i due hanno coltivato insieme questa passione fin da piccoli.