Gianni Sperti nel corso della puntata scatena la furia della sua collega Tina Cipollari. Questa stagione di UeD sta regalando al pubblico forti emozioni e suscita sempre tanta curiosità. Il trono Over si aggiudica una buona parte della puntata e mantiene i riflettori puntati sui suoi personaggi noti. Al centro studio c’è Isabella Ricci.

Fonte studio UeD

La dama conferma di essere molto presa dalla conoscenza con Fabio Mantovani. Ma di lì a breve esploderà la baruffa. L’opinionista Tina Cipollari e il cavaliere Armando Incarnato se ne dicono di tutti i colori. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Al centro studio Isabella e Fabio. I due raccontano di aver trascorso dieci giorni insieme. Sembrerebbe che le cose stiano procedendo per il meglio.

La dama dichiara: “Forse è prematuro chiamare questo sentimento amore, ma credo sia qualcosa che gli assomiglia molto. È una persona con la quale vorrei passare insieme almeno i prossimi dieci anni”. Ma il fatto che Isabella abbia specificato che il sentimento non si possa chiamare amore, fa stranire l’opinionista Gianni Sperti. Ovviamente senza perdere tempo, interviene a gamba tesa anche Gemma, in collegamento streaming da casa.

La dama torinese, data la certa rivalità che corre tra lei e Isabella, suggerisce a quest’ultima di proseguire la sua conoscenza con Fabio fuori dagli studi del dating show. “Personalmente mi prenderei qualche altra settimana, ma io non ho problemi ad uscire anche ora, la redazione lo sa”, ha replicato Isabella.

Poi ironicamente aggiunge: “Se Gemma ritiene il nostro ritiro così necessario”. Ma il bello deve ancora arrivare. Gianni Sperti da ragione alla Galgani e in quel preciso momento, interviene anche Armando Incarnato a sostegno. Si innesca così la lite e la Cipollari va su tutte le furie e parte in difesa di Isabella. Ma non solo, attacca anche la sua spalla Sperti, accusandolo di essere poco imparziale. Secondo Tina è assurdo dare ragione ad Incarnato, ma soprattutto a Gemma.