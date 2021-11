L’ultima puntata di UeD ha sollevato dei dubbi nei telespettatori. Al centro delle polemiche ci sono Armando Incarnato e Gemma Galgani, accusati di essersi messi d’accordo in privato. Queste sono le accuse che solleva Tina Cipollari nella puntata. Il fatto che i due spesso si difendano a vicenda ha messo la pulce nell’orecchio dell’opinionista.

In realtà ogni volta che la dama si ritrova in difficoltà, arriva immancabilmente l’intervento di Incarnato, pronto a darle sostegno. Nessuno sa se si tratti di una coincidenza o effettivamente di un sincero rapporto. Già nelle scorse edizioni si era sollevato lo stesso dubbio, cioè che alcuni dei partecipanti del trono over si mettessero d’accordo per un reciproco sostegno. Ad oggi il dubbio torna, più vivo che mai.

La situazione parte dal centro studio, con Gemma che battibecca con il cavaliere Costabile. Quest’ultimo è determinato nel voler chiudere la conoscenza con la dama. La questione che solleva le polemiche è che, secondo il cavaliere, l’opinionista Tina Cipollari avrebbe ragione su Gemma. La dama di UeD, secondo loro, sta cercando solo delle scuse per mettere in cattiva luce i suoi corteggiatori .

“Forse è arrivato il momento della verità” tuona Costabile contro la Galgani, guadagnandosi un fragoroso applauso dello studio. Gemma va su tutte le furie e fa notare che durante l’esterna tutto è andato bene fino a che Costabile non ha dato credito alle parole di Tina. La dama accusa inoltre il cavaliere di non essere presente nella sua vita, a telecamere spente. Lo studio è quasi tutto concorde con Costabile, tranne Armando Incarnato.

Il cavaliere partenopeo attacca, affermando che secondo lui Costabile non si dovrebbe concentrare su ciò che accade in studio o ciò che dice Tina, bensì sulla sua dama. Immediatamente arriva l’intervento della Cipollari, che fa ben intendere che i due potrebbero essersi messi d’accordo per darsi sostegno tra di loro e accaparrarsi la benevolenza del pubblico. Su Twitter molti utenti hanno commentato l’accaduto. “Tina ha già sgamato l’accordo di queste due fintoni, lei sa”: questo uno dei tanti messaggi apparsi sui social.