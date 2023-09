Gianni Sperti denigra Gemma Galgani: sul web è polemica

Nel corso delle ultime ore il nome di Gianni Sperti è finito al centro di una polemica. Il web si è scagliato fortemente contro lo storico opinionista di Uomini e Donne per via delle parole utilizzate nei confronti di Gemma Galgani. Tutto è iniziato quando il cavaliere Silvio e la dama Donatella hanno raccontato al centro studio la loro uscita. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Gemma Galgani ha mostrato tutta la sua grande delusione nei confronti di Silvio. La storica dama del programma di Maria De Filippi è stata infatti scavalcata da Donatella, una nuova protagonista che da qualche giorno esce insieme al cavaliere.

Mentre stava raccontando al centro studio l’uscita con Silvio, Donatella ha messo in dubbio le parole che Gemma ha speso nei suoi confronti. La dama ha infatti dato un’immagine del cavaliere completamente opposta a quella di Gemma Galgani. A questo punto è intervenuto Gianni Sperti il quale ha criticato fortemente Gemma. L’opinionista ha accusato la dama di distorcere la realtà solamente per avere ragione. Le parole di Gianni Sperti sono state fortemente criticate dal popolo del web. Secondo molti utenti, infatti, l’opinionista sarebbe stato troppo spietato nei confronti di Gemma.

Mentre Gianni Sperti ha riempito di critiche Gemma Galgani, a grande sorpresa, invece, Tina Cipollari ha deciso di difendere la dama. Secondo l’opinionista, infatti, il problema non sarebbe Gemma ma il modo in cui si pone Silvio che si è posto in maniera diversa con le due dame.

Al momento, Gianni Sperti ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle critiche ricevute. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se lo storico opinonista di Uomini e Donne si esporrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.