Gianni Sperti: dove trascorrerà le vacanze? La rivelazione dell’opinionista

Gianni Sperti organizza le sue vacanze. Per Natale, anche i vip si stanno preparando in modo da poter trascorrere queste festività nel migliore dei modi. Questi giorni rappresentano un’opportunità imperdibile per dedicare un po’ di tempo a ritrovare gli affetti dei propri cari e stringersi nell’abbraccio della famiglia. Un momento di gioia e festività, reso anche particolarmente difficile, negli ultimi tempi, data la pandemia e l’emergenza sanitaria che ci troviamo ad affrontare.

Fonte instagram

Per fortuna, quest’anno il Natale si è svolto nella quasi normalità. I riflettori sono puntati attualmente, sull’opinionista del programma di canale 5, UeD: Gianni Sperti. L’ex ballerino spesso condivide sui social i suoi viaggi e, anche sotto le feste, non ha lasciato i suoi fans senza notizie delle sue peripezie e dei suoi progetti.

I followers sono curiosi di sapere dove e in compagnia di chi, il protagonista del dating show di Maria De Filippi, trascorrerà le sue vacanze invernali. Ci pensa proprio il diretto interessato a rivelare qualche succulento dettaglio in più ai suoi attenti seguaci.

Gianni Sperti dichiara, tramite una storia su Instagram, dove si è recato per trascorrere questo periodo di festa. L’opinionista fa un video in cui rivela a tutti con gioia: “Ciao a tutti! Come trascorrerete queste vacanze? Io sono in Puglia, con la mia famiglia”. Anche Gianni ha scelto di vivere questi momenti avvolto dal calore e dall’affetto dei suoi cari più vicini.

Il ballerino sceglie di tornare alla sua terra natia per poter godere della presenza di tutte quelle persone che gli permettono di ritrovare la magia del Natale. In fin dei conti, molti come prima scelta tornano nelle case dei genitori o dei nonni, per riunirsi tutti nella stessa tavola. Gianni è molto legato ai suoi affetti e, proprio per questo motivo, ha seguito la tradizione, optando per un ritorno alle origini. Gianni Sperti condivide con i suoi follower la notizia sul dove sta trascorrendo queste vacanze di Natale. L’opinionista torna alle origini