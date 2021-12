Maria De Filippi questa volta è davvero delusa. Negli ultimi giorni non si parla di altro: l’inconsueta scelta di Andrea Nicole nel trono classico di UeD ha fatto scalpore. Dopo aver trascorso la notte insieme, senza avvisare la redazione, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim rischiano grosso. Le regole del programma sono chiare: tronista e corteggiatori non possono avere nessun contatto fuori dal dating show.

Fonte studio UeD

La violazione consapevole del regolamento, espone i due ragazzi a innumerevoli critiche. Ma a quanto pare questa mancanza ha portato con sé delle conseguenze imposte dalla stessa padrona di casa. Maria De Filippi ha posto un veto su Mediaset. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Le anticipazioni rivelano che il 30 novembre, tra Ciprian e Nicole, è avvenuto un incontro segreto, la messa in onda di ciò che è accaduto è prevista per il 13 e il 14 di Dicembre, sempre su canale cinque alle 14:45. Il loro incontro, svoltosi nella più totale inosservanza delle regole, ha indotto una reazione che verrà imposta alla neo coppia. La tronista e il corteggiatore pare abbiano fatto il loro ingresso negli studi di UeD mano nella mano, come coppia di fatto, lasciando di stucco tutti i presenti.

Andrea Nicole diventa così bersaglio delle critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Da quanto si sa, la conduttrice, nel corso della puntata, non ha mai preso le difese della ragazza ed ha ammesso di essere a sua volta molto delusa dall’accaduto. Oggi trapelano nuove indiscrezioni. Sembrerebbe che Maria De Filippi abbia imposto un veto.

Nel palinsesto erano previste per Nicole diverse ospitate a Mediaset tra Verissimo e il salotto di Barbara D’Urso. Dopo aver violato le regole, per loro non ci sarà più posto. Una decisione che ora dovranno rispettare senza sgarrare. Un altro errore non verrà infatti tollerato. Per tale motivo, qualora si mostrassero insieme prima della messa in onda della scelta, non verrà più tollerato nessuno sbaglio.