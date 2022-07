Gianni Sperti e la disavventura in Egitto: lo sfogo sui social

Nel corso degli ultimi giorni, Gianni Sperti è stato vittima di una disavventura avvenuta in Egitto. Alla luce di questo, il celebre opinionista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram raccontando i dettagli di quanto accaduto. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Qualche giorno fa Gianni Sperti è partito per una vacanza in Egitto. L’opinionista di Uomini e Donne è sempre molto attivo sui social tramite cui condivide con tutti i suoi fan momenti della propria quotidianità. Peccato però che questa volta, è stato costretto a dare brutte notizie a tutti i suoi seguaci.

Appena atterrato in Egitto, Gianni Sperti non aveva più con se i suoi bagagli. Infatti, questi ultimi erano andati persi e sono stati necessari ben cinque giorni per riaverli indietro. Non è tutto. A distanza di qualche giorno, il personaggio televisivo ha subito un altro inconveniente.

Dopo aver trascorso qualche giorno nella città del Cairo, il noto opinionista di Uomini e Donne ha deciso di volare a Luxur. Una volta atterrato, la storia si è ripetuta: i bagagli dell’ex ballerino sono andati persi per la seconda volta. Alla luce di questo lui stesso si è lasciato andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

La chiameremo la Maledizione del Nilo! (…) La compagnia è sempre la stessa Egyptair, con la quale non viaggerò mai più

Non è una novità che a Gianni Sperti piaccia molto girare il mondo. Infatti, stando a quanto dichiarato da lui stesso, non si era mai trovato dinanzi ad un episodio del genere. In questo modo il collega di Tina Cipollari ha concluso: