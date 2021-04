Gianni Sperti: ecco perché l’opinionista ha lasciato la danza

All’interno dello studio di UeD ci sono degli ospiti intramontabili, che ormai hanno fatto la storia del programma. Senza dubbio rientrano in questa categoria i due opinionisti del dating show: Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimo in particolare ultimamente si ritrova a dover affrontare e commentare le vicende del programma di canale 5 da solo.

Certo non si tratta di un’impresa per Sperti, che anche senza la sua spalla riesce ad avere polso su quello che succede. Il suo criticismo non dà scampo a nessuno dei partecipanti e con la sua obbiettività riesce sempre a scovare le vere intenzioni di tutti. Insomma, Gianni è a tutti gli effetti un Vip e proprio per questo ha un rapporto molto stretto con i suoi fans, con cui spessissimo interagisce. Spesso i suoi followers gli hanno posto domande anche personali e Sperti di solito risponde senza troppe cerimonie.

Qualcuno tra i suoi fans gli ha chiesto il motivo per cui ha appeso le scarpe da ballo al chiodo. Infatti, Gianni prima era un ballerino ma da qualche tempo ha lasciato la sua carriera artistica. Fino a questo momento, il motivo non era mai stato rivelato, ma Gianni Sperti ha svelato il mistero rispondendo al suo seguace. “Ho iniziato nel periodo in cui la televisione offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni, nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore”.

E spiega: “Si può decidere di restare nel settore con un ruolo diverso. Io invece ho avuto la possibilità di intraprendere un percorso differente ma molto entusiasmante” ha rivelato Sperti. Poi aggiungere: “Ho fatto questa scelta anche perché con la danza ho un rapporto di amore e odio. Amo danzare, ma non mi è mai piaciuto l’ambiente competitivo che si respira”.

L’opinionista ha risposto anche ad un altra domanda, riguardo i presunti ritocchini estetici che avrebbe fatto: “Qualcosa sì, ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso”.