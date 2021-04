Gianni Sperti parla dei suoi ritocchini estetici

Da ballerino ad Amici di Maria De Filippi a opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti è ormai cambiato molto. Non solo fisicamente e caratterialmente, ma anche il suo viso ha subito dei piccoli cambiamenti e i telespettatori se ne sono accorti.

Si è dibattuto molto sui ritocchi estetici al viso, già tempo fa, in occasione di una chiacchierata proprio sui ritocchi di Gemma Galgani. L’ex ballerino ha sempre sostento di essere a favore della chirurgia estetica e alla domanda che tutti vorremmo fargli ha risposto schiettamente:

Se mi sono rifatto qualcosa in viso? Qualcosa sì ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso.

Ma come mai tutti credono che Gianni Sperti si sia rifatto qualcosa? Secondo i telespettatori ad essere incisivi sono i cambiamenti alle labbra, agli zigomi e anche all’espressione della fronte che sembra molto più rilassata.

Io sono favorevole alla chirurgia estetica, e so che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno.

Ma perché questi appuntamenti periodici dal chirurgo? Solo per il gusto di farlo, a quanto pare. L’opinionista di Uomini e Donne spiega:

“Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso, per cui non posso che essere d’accordo con la sua decisione di rinnovarsi e faccio i miei complimenti al professor Gasparotti e alla sua equipe per l’intervento migliorativo e non esagerato che hanno fatto. Gemma sta proprio bene”.