UeD: Nicola Vivarelli difende Gemma Galgani dalle accuse

Nicola Vivarelli è pronto a prendere le difese della sua ex fiamma Gemma Galgani dalle nuove accuse

L’interesse del pubblico conferma la scelta trionfante di Maria de Filippi di unire due troni di UeD (il trono classico e il trono Over). I telespettatori seguono con entusiasmo le vicende di corteggiatori e corteggiatrici in questo nuovo format. L’episodio di oggi, 7 aprile, registrato prima delle vacanze di Pasqua, vede Gemma Galgani nuovamente presa di mira per le sue recenti frequentazioni.

Dopo che Ricardo ha rivelato di essere solo un amico e nulla di più per la dama torinese, il cavaliere si è ritrovato ad avere una conversazione in privato con Isabella. La dama si è mostrata molto delusa dal comportamento del cavaliere. Secondo Isabella, Riccardo avrebbe solamente illuso e ingannato la povera Gemma e per questo ritiene che il cavaliere meriti un rimprovero.

Ultimamente le scelte sentimentali della dama torinese vengono spesso criticate. A riportare queste notizie è il VicolodelleNews, che ci da anche un’altra informazione del tutto inaspettata. A quanto pare, vedendo la sua vecchia fiamma presa di mira e in difficoltà, Nicola Vivarelli avrebbe preso le difese di Gemma, nonostante la decisione di non essere più tra i suoi corteggiatori. D’altro canto, Sirius non ha mai nascosto il suo grande affetto per la dama torinese, anzi, ha più volte annunciato di volerle un gran bene. Quando Armando Incarnato ha puntato il dito contro i corteggiatori della Galgani (o presunti tali), primo tra tutti Nicola Vivarelli che è diventato popolare grazie alla liaison con la famosa dama, la situazione sfugge di mano.

Nonostante la palese tensione che si percepisce in studio, Nicola Vivarelli e Gemma decidono di ballare insieme, ribadendo la loro stretta relazione, almeno come amichi.

UeD: le scelte di Giacomo infiammano le sue corteggiatrici

Per quanto riguarda Giacomo, il tronista al centro dello studio ha affrontato l’insoddisfazione di Carolina, la quale ha rivelato che si sentiva a disagio a non essere stata portata fuori. Il tronista sembra preferire le nuove ragazze.

I due si sono scambiati qualche frase, hanno litigato e poi hanno deciso di ballare insieme per chiarire in privato. Il tronista ha scelto di prestare particolare attenzione a Carolina, cosa che avrebbe fatto arrabbiare Martina, che ha lasciato lo studio. Giacomo sta cercato di capire le reazioni delle due ragazze per poter identificare chi delle due possa essere più simile a lui nel temperamento.