Gianni Sperti perde le staffe in studio: “Ti denuncio, non scherzo più”

Gianni Sperti è l’opinionista storico di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari. Gianni è uno che di certo non le manda a dire se nota qualcosa che non va. Così nella puntata andata in onda lo scorso 27 aprile ha perso le staffe con una dama arrivando perfino a promettere di denunciarla.

Stiamo parlando della dama Aurora Tropea. Gianni ha raccontato che ci sono dei profili fake che lo insultano di continuo sui social. L’opinionista teme che dietro possa esserci proprio la mano di Aurora.

Fonte: web

“Sono tornati profili fake che insultano, sei andata via e non ci sono più stati. Tutti i giorni a bloccarli, difendono te e Paola” – ha accusato Gianni. Ma lei ha esclamato: “Sei incommentabile quando dici queste cose, lavoro dalla mattina alla sera e secondo te mi metto a insultarti?”.

Gianni a quel punto ha perso totalmente la pazienza ed ha sbottato: “Vorrei che cominciassi ad usare meglio le parole, se dici che sono stato un bullo la denuncia te la faccio io. Questa è una cosa che non puoi dire, siamo in un programma e posso pensare che tu sia finta o no, ma non sono un bullo e smettila di usare queste parole. Non sto più scherzando. Sei cattiva, hai cercato di screditare la mia persona agli occhi di Maria e del programma” – le sue parole.

E ancora: “Sei stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e dovresti chiedere scusa. Hai inventato una marea di bugie e ora sei contenta di quello che hai fatto e della figura di me*** che hai fatto con Lucrezia. Ti devi vergognare”.

La dama però non ha cambiato idea ed è rimasta convinta delle sue idee. Vedremo se nei prossimi giorni andrà in onda un nuovo atto dello scontro.