Uomini e Donne, Aurora Tropea racconta il suo dramma: “Ho scoperto un tumore”

Nel corso delle ultime settimane Aurora Tropea è stata la protagonista delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa in seguito alla sua decisione di tornare nello studio di Uomini e Donne, dove si è fatta conoscere al pubblico negli anni passati. Durante un’intervista rilasciata al giornale ‘Uomini e Donne Magazine’, la dama del trono over ha confessato di aver vissuto momenti di vita molto drammatici.

Aurora Tropea ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’. Qui la dama del programma di Maria De Filippi si è messa a nudo, raccontando alcuni aspetti della sua vita privata ma anche il drammatico periodo vissuto durante gli anni di assenza dal programma. La donna ha infatti raccontato di aver vissuto un terribile lutto e di aver fatto una sorprendente scoperta.

Queste sono state le parole della nuova protagonista di Uomini e Donne a riguardo:

Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso. Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo, così ho deciso anche io di farmi controllare.

E, continuando, Aurora Tropea ha aggiunto:

Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti!) e di conseguenza me ne hanno tolto uno: con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba.