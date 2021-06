UeD ha terminato la programmazione stagionale, ma i volti noti del programma continuano ad essere al centro del gossip. Ultimamente le cronache rosa si stanno occupando di Gianni Sperti, concentrandosi sul confronto tra due foto (una datata e una recente). Mettendo i due scatti a paragone, si nota una forte differenza. Subito, le accuse di aver ricorso “troppo” alla chirurgia plastica sono volate.

Recentemente l’ex ballerino aveva pubblicato uno scatto del suo viso in primo piano e da li è iniziato il paragone con le foto più vecchie. Le accuse sono state così tante che lo stesso Gianni ha deciso di intervenire per fare chiarezza e mettere a tacere la chiacchiere.

Nelle sue Instagram stories, l’opinionista di UeD ha rimandato tutte le accuse al mittente con queste parole: “La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post – scrive – Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie”.

Gianni Sperti non ha mai nascosto di aver ricorso alla chirurgia estetica, senza mai specificare di cosa si trattasse nello specifico. Infatti, nella stessa storia Instagram, l’ex ballerino, ha ben chiarito la sua posizione direttamente ai fan che lo accusano.

“Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Qualcosa si, ho fatto, ma il minimo indispensabili” dice. Nonostante queste smentite e la risposta dell’opinionista, molti fans continuano a credere che il vip abbia esagerato col bisturi. Ma il messaggio di Sperti è più che giusto. Ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole col suo corpo. Purtroppo, però, come ha detto lo stesso Gianni: “Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà le tue scelte”.