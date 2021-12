Gianni Sperti: spunta un tatuaggio di coppia, il dettaglio non sfugge ai fans. Scopriamo con chi

I riflettori si accendono sul noto opinionista di UeD Gianni Sperti. Il volto storico del dating show di Maria De Filippi ha da poco pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dal contenuto speciale e il particolare non è sfuggito ai telespettatori. Si parla di vita privata, nulla che riguardi il programma.

Fonte Instagram

Non è la prima volta che l’opinionista, nel corso di questa nuova stagione, si ritrova al centro delle cronache rosa. Spesso criticato per il suo lavoro nel ruolo da opinionista, delle volte giudicato poco obbiettivo. Il web ha anche esagerato, chiedendo alla stessa De Filippi di allontanare Sperti dal programma. Soprattutto dopo le incomprensioni nate al centro studio tra l’ex ballerino e la dama Isabella Ricci, tanto amata dai telespettatori.

Ma torniamo a oggi. Spunta una foto che fa letteralmente impazzire i fans: Gianni mostra pubblicamente un tatuaggio realizzato con un uomo. Sarà un simbolo di coppia? Il dettaglio non sfugge e il messaggio del tattoo è chiaro e recita così: “Per sempre” con tanto di tag. Scopriamo insieme chi è il misterioso uomo che appare a mezzo busto nella foto.

Lo scatto ritrae l’opinionista in compagnia del modello e indossatore Pasquale Capo. Si vede con chiarezza la scritta che compare sul costato destro di entrambi e la didascalia che traduce il significato: “Per sempre”. Difficile stabilire il tipo di relazione che intercorre tra i due allo stato attuale. Si tratta dell’inizio di una storia d’amore? Alla domanda diretta rivolta a Sperti circa la sua omosessualità lui ha sempre dato una risposta vaga.

Una volta, in un’intervista, spiegò che a suo modo di vedere, fare coming out non è necessario, perché se esiste davvero uguaglianza tra etero e omosessuali, allora anche i primi dovrebbero dichiarare pubblicamente i loro gusti. Oggi nei fans arriva un lecito dubbio. Pasquale Capo è solo un amico o è il suo partner? Non ci resta che attendere ulteriori notizie.