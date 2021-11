UeD: Isabella Ricci pronta ad abbandonare il programma

Nelle nuove puntate di UeD non sono mancati i soliti confronti e i colpi di scena. Dalle anticipazioni si sa che lo storico volto del dating show di Maria De Filippi, Gemma Galgani, sarà ancora assente fisicamente in studio, ma questo non le impedirà di collegarsi da casa e di fare nuove conoscenze anche se per ora solo virtuali.

Arriva, invece, una notizia che lascia spiazzati i telespettatori. Isabella Ricci pare proprio essere pronta a dare il suo addio a UeD, dal momento che la sua frequentazione con il cavaliere Fabio Mantovani sembrerebbe procede nel migliore dei modi. Non vale lo stesso discorso per la relazione tra Ida Platano e Diego Tavani.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Come precedentemente annunciato ci aspettano innumerevoli colpi di scena nelle prossime puntate. Gemma, per via della quarantena dettata dal contagio da virus Covid 19 è costretta a restare a casa e rispettare così tutte le norme anti contagio. Tuttavia la dama sarà comunque presente tramite collegamento e farà anche la conoscenza di nuovi cavalieri, per ora solo virtualmente.

Ma aleggia nell’aria una notizia che nessuno si aspettava. Isabella Ricci continua a frequentare Fabio Mantovani e pare proprio che il nuovo cavaliere abbia colpito nel segno. La dama si dichiara sempre più presa, a tal punto da confidare un desiderio imminente. La Ricci ha intenzione di abbandonare il programma.

La galanteria, il romanticismo e le attenzioni di Fabio hanno catturato l’attenzione della dama romana. Coppie che nascono e coppie che muoiono. Questo è quello che è appena accaduto alla relazione tra Ida Platano e Diego Tavani. I due erano pronti a lasciare lo studio dopo una dichiarazione della dama. Ma qualcosa non sembra essere andato per il verso giusto. Diego fa un clamoroso dietro front che lascia di sasso tutto lo studio compresa la padrona di casa Maria De Filippi.