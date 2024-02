Gigi D’Agostino sarà ospite a Sanremo: come sta il dj e produttore di fama mondiale

Come annunciato dallo stesso Amadeus al TG1 dello scorso 2 gennaio, uno degli ospiti d’onore del prossimo Festival di Sanremo sarà Gigi D’Agostino. Il dj e produttore, come è noto negli ultimi due anni circa ha dovuto affrontare una malattia grave che lo ha tenuto lontano dalle scene. Intervistato da Il Corriere della Sera, il ‘Capitano’ ha spiegato che ora sta bene e raccontato le sue sensazioni riguardo all’imminente apparizione in tv.

Gigi D’Agostino, il prossimo 9 gennaio, durante la quarta serata del Festival, si esibirà sul terzo palco, quello della nave di Costa Crociere. Dettaglio questo che già lo emoziona, come racconta al Corriere:

Questa proposta mi ha spronato e sarà importante sotto tutti i punti di vista. C’è la nave che per me è un simbolo pazzesco per me. Sono da sempre affascinato dall’idea di navigare dentro la musica e ne ho fatto anche la mia divisa.

Oltre a tutto questo c’è ovviamente il fatto di ritrovare il pubblico, le persone, che per lui sono state sempre fondamentali. Da quando hanno iniziato ad apprezzare la sua musica, fino all’ultimo periodo, quando è stato male, che non hanno mai mancato di fargli sentire il proprio supporto. Supporto che è stato, a detta sua, “bellissimo e commovente”.

Come sta oggi Gigi D’Agostino

Il dj e produttore di fama mondiale non ha voluto scendere nei particolari della malattia che lo ha colpito. Sia per non rivivere quel dolore, sia per non essere visto come uno che chiede compassione. Tanto che, come spiega, fosse stato per lui non avrebbe nemmeno detto di aver scoperto di stare male. In ogni caso il musicista ha spiegato che ora sta bene:

Certo ho vissuto un trauma enorme, quindi non posso sapere come sarà il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto. Mi concentro su come mi sento ora, ad un certo punto ho dovuto farlo, altrimenti il cervello avrebbe continuato a vivere di immaginazioni legate al dolore o al timore che lo potrai vivere di nuovo. Un loop in cui non voglio entrare più. Comunque sto bene, vado a camminare, a correre. Ho ripreso la mia vita di prima.

Oltre a Sanremo, Gigi Dag ha già in programma diverse altre date nei prossimi mesi. Ha già annunciato un grosso concerto che terrà in Austria il prossimo ottobre e altre date estive in Svizzera e in Italia.