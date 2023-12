I migliaia di fan di Gigi D’Agostino, nella giornata di ieri, hanno ricevuto una bella sorpresa. Il musicista, che sta combattendo contro un brutto male dal dicembre del 2021, è tornato sui social pubblicando una sua foto. Alle domande nella sezione commenti, ha risposto di sentirsi molto meglio.

Sta molto meglio il mitico Gigi Dag, il deejay e produttore forse di maggiore successo dei decenni scorsi in Italia, che con i suoi brani ha fatto letteralmente ballare il mondo intero.

Purtroppo dal dicembre del 2021 Gigi sta combattendo una battaglia durissima, contro un brutto male che lo ha colpito all’improvviso e che lo ha costretto a difficili mesi di terapie.

Era stato lui stesso ad annunciare quello che gli era capitato. in un post sui social aveva scritto:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…Gigi.

Poche settimane dopo, all’inizio del 2022, aveva pubblicato una nuova foto che aveva destato molta preoccupazione ai tantissimi fan che lo hanno sempre seguito e sostenuto.

L’artista era ritratto in un corridoio, molto provato dalla malattia e che si aiutava con un deambulatore per camminare. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza“: aveva scritto.

Come sta oggi Gigi D’Agostino

Sebbene le apparizioni di Gigi D’agostino sui social, soprattutto in questo periodo, siano state abbastanza rare, l’affetto dei suoi fan non è mai mancato.

Addirittura, a gennaio 2022, era stato organizzato un flash mob a Torino, di fronte la sua casa d’infanzia, che aveva coinvolto migliaia di persone sia sul posto che virtualmente.

Oggi è arrivato un nuovo messaggio da parte di Gigi. Il producer ha postato una sua foto in bianco e nero e l’ha accompagnata con un semplice “Buonasera“.

Immediata la risposta dei suoi sostenitori, che hanno invaso la sezione commenti mandando abbracci virtuali e chiedendogli come sta. Da Alessandro Cattelan e Pintus, passando per colleghi illustri come Gabry Ponte, Tiesto e Dj Ralf.

A quest’ultimo, Gigi ha risposto di sentirsi molto meglio. Un regalo di Natale in anticipo per le tante persone che amano Gigi Dag e la sua musica.