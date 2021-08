Nell’ultimo periodo il web ha avuto tutti gli occhi puntati sul nodo cantante partenopeo Gigi D’Alessio. Il cantautore ha da qualche tempo chiuso la sua altalenante relazione con Anna Tatangelo, per dare vita a quella che sembra una vera e propria favola d’amore con la sua attuale compagna Denise. A far chiacchierare gli scrittori di gossip, però è un’altra notizia: a quanto pare la giovanissima nuova fiamma del cantante napoletano sarebbe in dolce attesa.

Gigi sta per diventare padre per la quinta volta e l’entusiasmo dei fans è alle stelle. Ma quella dei fan non è l’unica reazione con cui D’Alessio deve fare i conti. La domanda che tutti quanti si stanno ponendo è: come avranno reagito a questa notizia gli altri membri della famiglia? A dare qualche informazione in più a riguardo è stata la stessa figlia di Gigi: Ilaria.

Non è più solamente un rumor la notizia della gravidanza di Denise. A riprova che la coppia fa sul serio c’è anche lo splendido regalo che Gigi ha fatto la sua metà proprio per celebrare la dolce attesa. Ma i fans vogliono sapere come i figli di Gigi D’Alessio con la sua prima moglie, Carmela Barbato, hanno reagito. In particolare, a farsi sentire è stata Ilaria.

La ragazza si era già reso protagonista di un duro sfogo nei confronti di Anna Tatangelo. La ragazza aveva replicato ad alcune dure dichiarazioni della cantante sul conto di Gigi. In particolare, Ilaria ha denunciato il fatto che la Tatangelo non abbia mai riconosciuto i figli del cantante. A quanto pare, però, la notizia nella gravidanza si è rivelata positiva anche per gli altri figli di Gigi D’Alessio.

Ilaria, contrariamente a quanto i più hanno pensato, ha speso solo splendide parole per questa lieta notizia: “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”.