Anna Tatangelo corteggiatissima da un pretendente con un nome importante

Aria di novità per Anna Tatangelo dal punto di vista lavorativo. Stando alle ultime notizie circolanti, Mediaset avrebbe puntato su di lei per quanto riguarda la domenica pomeriggio di Canale 5 insieme a Silvia Toffanin. La nota cantante si prepara alla conduzione di un nuovo programma del quale, però, ancora non è stato svelato nulla. Novità, però, non solo dal punto di vista lavorativo. Stando alle notizie di gossip, infatti, Anna Tatangelo avrebbe un noto corteggiatore.

Da molto tempo l’ex compagna di Gigi D’Alessio è al centro del gossip per un possibile fidanzamento con il rapper Livio Cori. Ora, però, Anna Tatangelo è nuovamente al centro delle pagine rosa. Stando alle notizie riportate dal giornalista Alberto Dandolo, la cantante avrebbe un super corteggiatore.

Secondo le voci circolanti, l’uomo in questione starebbe corteggiando con insistenza la donna per iniziare il più presto possibile una relazione sentimentale. Inoltre sappiamo che il nuovo corteggiatore della cantante ha un nome non da poco e fa parte di un’importante famiglia.

Dunque Anna Tatangelo in questo periodo è super corteggiata da un uomo molto influente che sta facendo di tutto per fare colpo nel suo cuore. La notizia è stata riportata dal giornalista Alberto Dandolo il quale ha riportato il gossip nella rubrica che cura nel settimanale ‘Oggi’ ‘Pillole di Gossip – Ah Saperlo…

Anna Tatangelo, il nome del suo super corteggiatore

Oltre a riportare la notizia, però, il noto conduttore ha quasi svelato anche l’identità dell’uomo in questione. Stando al gossip, dunque, la donna sarebbe corteggiata da un uomo molto influente e con un nome importante. Si tratterebbe infatti di qualcuno che appartiene ad una famosa famiglia di Milano.

Per il momento, però, non è ancora trapelato nessun nome. Tuttavia siamo sicuro che nei prossimi giorni potremmo avere qualche informazione in più per quanto riguarda il super corteggiamento dell’uomo nei confronti di Anna Tatangelo.