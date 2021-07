Gigi D’Alessio esce allo scoperto: ecco la sua nuova fiamma

Gigi D’Alessio è finalmente uscito allo scoperto. Dopo la rottura con Anna Tatangelo, tutti i fan non facevano altro che chiedersi chi avrebbe saputo conquistare il cuore del cantante partenopeo. Dopo vari rumors e altrettante smentite, era spuntato fuori un nome, quello di Denise Esposito. Ovviamente, nessuna conferma era arrivata dai diretti interessati… fino ad ora.

Fonte Google

Gigi, forse nel tentativo di proteggerla, aveva sempre cercato di mantenere la sua nuova fiamma al riparo dalle indiscrete attenzioni dei media. Nonostante questo impegno nel mantenere il segreto, ora le cose sembrano cambiate: i due piccioncini sono usciti allo scoperto. I due erano stati visti insieme al matrimonio del rapper napoletano Lele Blade con la modella Maggie Suarez.

Ogni dubbio sulla loro relazione è stato dissipato nel momento in cui, sul profilo Instagram di Gigi D’Alessio, sono comparse le foto della cerimonia. Il cantante napoletano è accompagnato dalla bella studentessa, con indosso un elegante abito rosso. Non c’è più nessun dubbio: Gigi e Denise stanno insieme. La loro relazione potrebbe diventare la notizia dell’estate. L’invito al matrimonio, dell’altro cantante, è un chiaro indice del fatto che per amici e familiari del cantante e la bella ventottenne costituiscono ormai una coppia consolidata.

Fonte Google

Un’amica della ragazza aveva addirittura rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, confermando le voci. Ecco cosa ha detto a riguardo la ragazza: “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida”. Questo nuovo amore potrebbe aver restituito la serenità il cantante partenopeo: “Lei è innamoratissima e Gigi D’Alessio è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora”.

Fonte Google

L’amica anche spiegato perché Denise e Gigi hanno cercato di tenere nascosta la loro relazione il più a lungo possibile: “Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un amore in una situazione così in vista”.