Anna Tatangelo, la rivelazione sulla rottura con Gigi D’Alessio: “Sono stata zitta per tanti anni”

Anna Tatangelo ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la rottura con Gigi D’Alessio. Per la prima volta, infatti, la cantante ha parlato del suo rapporto con il padre di suo figlio Andrea e di tutto quello che ha sopportato dopo la separazione. Nonostante tutto, però, oggi Anna sembra aver ritrovato la serenità.

Può tirare un sospiro di sollievo Anna Tatangelo che, dopo la fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, ha rivelato alcuni dettagli riguardo il loro rapporto. In particolar modo, la nota cantante ha svelato che per anni ha dovuto subire le malelingue riguardo la sua vita privata.

Queste sono state le sue parole:

Tutti parlavano esclusivamente della mia vita privata. Per molti anni ho taciuto perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Ma, forse, se potessi tornare indietro, forse direi qualcosina. Non posso dire cosa direi, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha vissuto momenti di alti bassi. Una prima separazione, infatti, è avvenuta nel 2018. Per molto tempo la coppia è stata al centro delle pagine di gossip fino a quando si è verificato un ritorno di fiamma.

Due anni dopo, però, nel 2020 c’è stata la rottura definitiva. Secondo i rumors circolanti, Anna Tatangelo sarebbe rimasta delusa dal suo compagno per l’assenza di una mancata proposta di matrimonio, attesa per anni. Nonostante il gossip in circolazione, però, i due non hanno mai confermato né smentito la notizia, richiedendo esclusivamente privacy riguardo la vicenda.

Anna Tatangelo ha ritrovato la serenità

In queste ultime settimane si è parlato molto del nuovo amore di Anna Tatangelo. Stando a rumors circolanti, infatti, la cantante .avrebbe trovato la serenità accanto al compagno Livio Cori.

I due non hanno ancora confermato la notizia, ma sono molte le voci secondo le quali la cantante starebbe attraversando un periodo davvero sereno. Queste sono state le sue parole: